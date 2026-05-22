Durante 2025, Ica se posicionó como el tercer productor porcino del país, con 18 mil toneladas de carne de cerdo, lo que representa un crecimiento cercano al 50% frente a 2022 (12 mil toneladas). Este avance muestra cómo el consumo de cerdo viene ganando espacio en la mesa de los peruanos y en la economía regional, impulsando a los productores locales, que han visto crecer su actividad en un contexto de mayor demanda.

Crecimiento del sector porcino

“El crecimiento de la producción de carne de cerdo responde, en buena medida, a cambios en el consumo. Conforme más hogares incorporan esta proteína en su dieta, se consolida una señal de mercado que incentiva a los productores a ampliar su oferta y atender una demanda en expansión. Este dinamismo también podría estar asociado a condiciones productivas favorables en regiones como Ica, así como a mejoras en la tecnificación de las granjas”, indicó Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Actualmente, la carne de cerdo es la segunda más consumida en el Perú. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en 2025 el consumo per cápita alcanzó los 11 kilogramos al año, una cifra que triplica lo registrado hace una década.

De hecho, cumpliendo con los estándares, la carne de cerdo es una buena opción para una alimentación saludable. De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es una carne rica en proteínas de alta calidad, vitamina B, zinc y hierro.

Además, su valor no solo se queda en lo nutricional, sino que también se refleja en su presencia en la alimentación de los peruanos, desde la mesa de los hogares hasta celebraciones especiales y la oferta de restaurantes, a través de preparaciones tradicionales como el chicharrón, la carapulcra, el adobo de chancho, zarza de patita o la pachamanca.

“El dinamismo del mercado interno viene impulsando el crecimiento del sector porcino, y la reciente autorización para exportar carne de cerdo a un mercado exigente como Singapur marca un nuevo punto de partida. Este avance abre oportunidades comerciales y eleva la competitividad nacional, pero también exige consolidar las políticas sanitarias, los sistemas de control y la asistencia técnica, a fin de sostener estos avances y posicionar progresivamente al Perú en mercados externos”, afirmó el economista.

Buenas prácticas

Saito señala que, a medida que crece la demanda, también aumenta la exigencia de que la carne llegue a los consumidores en condiciones seguras y de calidad. En ese contexto, las buenas prácticas desde la crianza resultan fundamentales: vacunaciones periódicas, uso adecuado de medicamentos veterinarios y la implementación de espacios limpios, con condiciones que eviten el hacinamiento.

En esa línea, se han implementado intervenciones sanitarias en la región que requieren continuidad. En 2021, más de 126 mil cerdos fueron vacunados contra la Peste Porcina Clásica en 40 distritos de las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa, lo que permitió beneficiar a más de 12 mil criadores.

“Estos avances reflejan esfuerzos importantes para fortalecer la sanidad en la producción porcina; sin embargo, su sostenibilidad en el tiempo será importante para consolidar un sector más competitivo y preparado ante mayores exigencias del mercado. Para los productores, representa una oportunidad para seguir elevando la calidad de su trabajo y acceder a mejores mercados. Para la población, es también una señal de que el crecimiento del sector puede traducirse en más desarrollo, empleo y productos de mayor calidad en la mesa”, concluyó el economista de REDES.

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