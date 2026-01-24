El trabajo en el campo comienza a mostrar resultados concretos para los productores de porcicultura en la región Ica. El equipo técnico de PROCOMPITE realizó una visita a la AEO Granja Porcicultora Barrio Chino S.A.C., donde constató la implementación de moderno equipamiento que ya viene mejorando de manera significativa los procesos productivos de la asociación.

Crecimiento y peso

El equipamiento fue adquirido gracias al cofinanciamiento del Gobierno Regional de Ica, gestionado a través de PROCOMPITE, y está permitiendo a los productores optimizar cada etapa de la crianza porcina. Actualmente, la granja cuenta con alimentos balanceados, 25 jaulas de gestación, cinco jaulas de maternidad elevadas, seis jaulas de recría elevadas, seis comederos bilaterales y una balanza, herramienta clave para un control preciso del crecimiento y peso de los animales.

El presidente de la AEO, Jhonatan David Berrio Ccora, destacó el impacto directo que ha tenido esta implementación en el trabajo diario de la asociación.

“Hemos mejorado notablemente los procesos de gestación, crecimiento y engorde de las marranas. Ahora el manejo técnico es mucho más eficiente y el rendimiento productivo ha aumentado considerablemente”, señaló.

Según explicó, el uso de estos equipos permite un mejor control sanitario y productivo, reduciendo pérdidas y elevando la calidad del producto final, lo que se traduce en mayores oportunidades económicas para los integrantes de la asociación.

Berrio Ccora también expresó su reconocimiento al Gobierno Regional de Ica y a PROCOMPITE por respaldar a los pequeños productores agropecuarios.

“Este apoyo nos permite ser más competitivos y seguir fortaleciendo nuestra actividad. Para nosotros es un impulso importante que se refleja directamente en el bienestar de nuestras familias”, indicó.

