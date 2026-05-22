La flamante publicación del estudio exhaustivo de Bethoven Medina “Arquitectura y luz en la poesía de Bethoven Medina” por el autor de esta página, gracias al apoyo editorial de Caja Trujillo, y cuya presentación formal ante la comunidad cultural de la región debe realizarse el próximo mes, nos motiva para echar a volar estas líneas al viento como anticipo del encuentro formal ante los privilegiados receptores del respectivo proceso literario.

AFIRMACIÓN Y RECONOCIMIENTO

El poeta, investigador y crítico Jesús Cabel firma que a mediados de la década del ochenta, nuestra propuesta de acercamiento a la poesía que se escribe en nuestro país la denominé “Fiesta prohibida / Apuntes para una interpretación de la poesía peruana 60/80 (1986), entendida como la exposición plural de lo que, en los lugares más apartados de la patria, los poetas venían construyendo palabra tras palabra.

Entonces, el llamado centralismo, que aún es como una enfermedad irremediable e incurable, fue relegada a un plano que existía pero que no constituía el todo de la producción poética del país. Desde entonces avizoré voces muy personales que, al llegar el nuevo siglo, muestran y demuestran que se han afirmado en el universo de la poesía. Me refiero a Bethoven Medina Sánchez, Gustavo Armijos (+), Jorge Eslava Calvo, José Antonio Mazzoti (+), Róger Santiváñez y Eduardo Chirinos (+), entre otros.

Este nuevo libro del escritor e investigar literario por excelencia, Dr. Saniel Lozano Alvarado, comprende una serie de artículos y ensayos publicados preferentemente en el diario “La Industria” de Trujillo en un lapso que va de 1993 al 2020); es decir, casi tres décadas de análisis y propuestas reunidas en “Arquitectura y luz en la poesía peruana del siglo XXI / Acceso y exploración del lenguaje poético de Bethoven Medina Sánchez, que dan noticia de diez libros personales y dos antologías publicadas por el poeta liberteño, en el periodo de 1980 al 2020. En suma, la poesía de Bethoven Medina Sánchez resulta ser una propuesta lingüística que en el fondo es también una propuesta creadora, generando como resultado una subversión del lenguaje en el propio texto y en el espacio donde se presente singular y sugerente. En este sentido, la poesía resulta siendo una fiesta interminable donde los sonidos y los sentidos confluyen para darle eternidad a las palabras.

ASPECTO FORMAL

En el aspecto formal, se trata de salir de las formas tradicionales; cada poema exige una forma nueva, simple y cuidada, con una dicción que llega a la sensibilidad y procura que el lector pueda armar su propio poema a partir de una exposición que tiene mucho de la vida común que se vislumbra en sui propia “arquitectura”, donde la “luz que todo lo descubre, afirma sus hallazgos.

EL AUTOR

Saniel Lozano Alvarado, autor de esta documentada obra es de los pocos que, a lo largo de toda una vida ha sabido mantenerse fiel a su labor intelectual, tan serio y tan auténtico en la creación y la investigación, tan cuidadoso en el acopio de las fuentes orales, tan riguroso en el análisis de personajes y etapas de nuestra literatura regional y nacional. Pocos como él también han sabido conservar su documentación, la humildad en el hallazgo y la entereza moral para sostener sus principios con elegante y serena mesura. Los numerosos premios nacionales que ha obtenido por su valiosa obra literaria, en nada opacan su grandeza de espíritu, sino muy por el contrario, lo enaltecen al punto de ser un ejemplo para todos nosotros.

JOSÉ ANTONIO MAZZOTI

“Arquitectura y luz en la poesía peruana del siglo XXI” constituye el esfuerzo más ambicioso por entregar una imagen completa de la poesía de Bethoven Medina, poeta trujillano de la Generación del 80, de cuantiosos kilates, que no siempre ha recibido el reconocimiento debido.

La poesía de Bethoven Medina abarca un amplio espectro de registros, desde los estrictamente líricos hasta los épicos y mitológicos, arraigándose profundamente en la historia de la costa norte peruana, de manera análoga a como los poetas de Orkopata lo hicieron en Puno en su momento. Bethoven Medina encarna esa actitud de la postvanguardia de reflexionar sobre el origen y el sentido de la comunidad, usando un lenguaje que desarrolla el conversacionalismo y le otorga una riqueza imaginativa que pocos poetas peruanos han podido lograr. No por nada Saniel Lozano Alvarado declara que Bethoven Medina Sánchez es “el trujillano más distinguido de la poesía contemporánea delo Perú”.

En esta colección de artículos y notas, Lozano Alvarado ofrece “una visión y apreciación general del conjunto de la obra poética del autor, cuyo original manejo del lenguaje –hasta donde tengo conocimiento- lo erigen en un caso singular en la poesía peruana contemporánea”. Salud al poeta y al exégeta.

LAS OBRAS ESTUDIADAS

Esta flamante obra sobre la creación ´poética de Bethoven Medina Sánchez comprende el análisis, estudio y crítica de los libros: “Necesario silencio para que las hojas conversen”, “Quebradas las alas”, “Volumen de vida”, “El arriero y la montaña bajo el alba”, “Ulises y Taykanamo en Altamar, “Éxodo a las siete estaciones”, “Éter / Etersí”, “Cerrito del amanecer”, las antologías “labios abiertos” y “Belleza de la rebeldía: Poesía joven en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Y concluye con la formidable “Edición extraordinaria: Antología general de la poesía en La Libertad (1918 -8”.

LEER AQUÍ: La narrativa coreana en español

Desde luego, el tema de la presente investigación no comprende la producción narrativa y antología del autor, campos en los que también registra importantes volúmenes, especialmente sobre Julio Garrido Malaver y Ciro Alegrría. Además, es autor de la novela para niños “Chelita encantadora”, cuyo protagonista es una simpática y traviesa lora.

Según lo expuesto, la rica y variada producción literaria de Bethoven Medina Sánchez comprende: la poesía, la narración y la antología.