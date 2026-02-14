El libro Contra todas las contras, 103 años de Trilce —de Carlos Fernández y Valentino Gianuzzi—constituye una obra de investigación cultural y literaria que dialoga con la historia editorial, biográfica y crítica del poemario Trilce de César Vallejo. Más que un texto conmemorativo, el volumen se presenta como un mecanismo de memoria que reconstruye el complejo entramado humano, estético y editorial que permitió la aparición de uno de los libros más radicales de la poesía.

El libro se gestó a partir de una exposición documental compuesta por fotografías, imágenes, cartas y objetos relacionados con la publicación de Trilce. Dicha exposición se realizó en la Biblioteca Nacional del Perú y fue preparada por los propios autores del libro, quienes además llevan años investigando la vida y obra vallejiana.

Uno de los aciertos del libro es su estructura tripartita: el periodo previo a la publicación de Trilce, el momento mismo de su aparición y, finalmente, el legado posterior del poemario. Esta organización no es arbitraria, sino que replica la lógica curatorial de la exposición, que también se articuló en torno a contextos biográficos, procesos de composición y proyección histórica del libro. Esta disposición permite al lector comprender que Trilce no es solo un producto literario, sino el resultado de tensiones personales, estéticas y sociales que definieron la modernidad poética latinoamericana;

LEER AQUÍ: Memoria y fragilidad en La luz que nos abraza

La estructura de Contra todas las contras

El primer bloque del libro resulta especialmente revelador porque muestra a un Vallejo atravesado por conflictos personales y económicos. El poeta escribió gran parte del libro entre 1918 y 1919, y lo terminó hacia 1922, en un contexto de precariedad material y persecución judicial. Incluso llegó a pasar tres meses en prisión, experiencia que marcó su escritura. Este contexto biográfico se complementa con la documentación sobre su vida familiar y sentimental, donde adquieren relevancia figuras como Otilia Villanueva, quien inspiró algunos poemas del libro: “No se ha determinado hasta ahora la fecha exacta de 1918 en que Vallejo conoció a Otilia Villanueva Gonzáles en la capital”. Existen otros aspectos significativos en este bloque como el origen del título del poemario.

El segundo eje, centrado en la publicación de Trilce, enfatiza la dimensión material del libro. El poemario fue impreso en la penitenciaría de Lima, en un tiraje reducido de aproximadamente 200 ejemplares, financiado en parte por el propio Vallejo: “Trilce se terminó de imprimir en la Penitenciaría de Lima, conocida también como El Panóptico. Sus talleres Tipográficos eran parte de un programa de educación y rehabilitación de presidiarios”.

PUEDE LEER: Literatura infantil y juvenil de Venezuela

Este dato de apariencia anecdótica se podría leer como una metáfora del carácter marginal y desafiante del libro: una obra que nació literalmente en los márgenes del sistema editorial. Además, el libro examina el campo cultural peruano de 1922, mostrando cómo Trilce dialogaba con la vanguardia y con los movimientos estéticos emergentes. En este punto el texto adquiere su mayor potencia crítica: analiza la recepción inicial del poemario. En su momento, la obra fue incomprendida por buena parte del campo literario; solo algunos intelectuales, como Antenor Orrego —quien escribió el prólogo—, defendieron su valor innovador.

El tercer bloque, dedicado al legado de Trilce, examina la evolución de la recepción crítica y la influencia del libro en la poesía contemporánea. Aquí se evidencia cómo una obra inicialmente incomprendida se convirtió en un hito de la poesía universal. El poemario es hoy considerado una pieza fundamental de la literatura por su audacia lingüística y su experimentación formal. El libro muestra cómo la estética vallejiana anticipó recursos que luego desarrollarían otros movimientos de Vanguardia.

LEER MÁS: Memoria y fragilidad en La luz que nos abraza

¿Por qué Trilce sigue vigente?

El principal mérito de Contra todas las contras, 103 años de Trilce es su capacidad para articular investigación archivística, análisis literario y divulgación cultural. No se limita a exponer datos históricos, sino que reconstruye el ecosistema cultural que hizo posible Trilce. Además, el enfoque visual heredado de la exposición otorga al texto un valor testimonial que acerca al lector a la experiencia vital del poeta.

Sin embargo, desde una mirada más exigente, podría señalarse que el libro privilegia la dimensión documental por encima de una lectura teórica más profunda del lenguaje poético de Trilce. Es decir, ilumina el contexto, pero en algunos pasajes podría profundizar más en el análisis formal de los poemas. No obstante, esto también puede interpretarse como una decisión consciente: el objetivo del libro no es reemplazar la crítica literaria especializada, sino ampliar la comprensión cultural del poemario.

Contra todas las contras, 103 años de Trilce es un libro fundamental para entender no solo la historia de Trilce, sino también la construcción del mito literario de César Vallejo. Al combinar investigación histórica, documentación visual y análisis crítico, el libro demuestra que la publicación de Trilce fue, en sí misma, una propuesta estética y política.