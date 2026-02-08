Manuel Ernesto Ibáñez Rosazza (Lima, 11 de febrero 1940 – Lima, 02 julio 1990). Poeta, narrador y educador. Residió desde niño en Trujillo. Fue docente en la Universidad Nacional de Cajamarca. Fundador del Grupo Trilce. Obtuvo el Premio Poeta Joven del Perú (1965). Publicó Magnitud de la Arcilla (1964) La ciudad otra vez (1966), Piedras de Cajamarca (1976), El Herramientario y otros artefactos (1976), Altas Canciones (1977), Sexteto de Cuerdas (1978), Palomas sobre los Tejados (1981), Flores de Cajamarca (1987), Sonetos sobre la mesa (1988) y Poemas casi últimos (Selección), entre otros.

Poética

Manuel Ibáñez se caracterizó por su poética real (ciudad-habitante), cotidiana y transparente, usando elementos poéticos naturales (el viento-alturas-jalcas-flores-aves-alimentos) y de usanza artesanal (herramientas-instrumentos- guitarra). Su calidad humana le dotó de una atentísima sensibilidad que otorgó calidad estética a todo cuando poetizó en versos de arte menor y mayor, incluso mediante el uso de los sonetos. Hoy nos ocupamos de “El herramientario & Otros artefactos” (Papel de viento, editores).

El herramientario

El poemario constituye una elegía en versos de estructura menor, a “las herramientas manuales” que el hombre utiliza en su oficio. Son herramientas caseras que pasan desapercibidas en la vida diaria, sin embargo, adquieren connotación y plusvalía en el trabajo individual y de mercado, para lo cual se requiere el accionamiento de la fuerza motriz humana. Ante la multiplicidad de herramientas manuales, el vate Ibáñez poetizó a las más corrientes tal como se comprueba en versos que analizamos clasificándolas como “Herramientas de golpe”, Cincel: Animal piedrívoro. Hacedle más piedra/ al hombre/ -estatuas, casas, molinos-/ haced más hombre/ la piedra/ del cautiverio”.

Contenido

Aquí se describe la “obra producto” del “cincel” que se obtiene mediante el trabajo y que concluye en la expresión artística del perfilado de las estatuas, la utilidad de la vivienda y el molino de piedra. Asimismo, se confiere contenido humano cuando al hombre que sufre prisión le dota de fortaleza espiritual. Es el cincel un animal piedrívoro que va puliendo y acabando a la roca dura hasta perfilarla. El poema “Martillo: Inventor de los golpes/ y de algunas palabras”, es herramienta útil generando golpes, y éstos por su intensidad, ocasionan sonidos, como si fueran expresión de un lenguaje semiótico y onomatopéyico. Es la sugerencia mediante la cual nos propone los significados.

En las “Herramientas con bordes filosos” repasemos el poema “Cuchillo”: “Tu bostezo largo/ no es anunciante bosquejo/del sueño ni del descanso”. Expresa una figura del pensamiento cuando se afila un cuchillo y es un agudo anuncio de algo que se corta. En cambio, en el poema “Hacha”: Escultora de horcones, / dando, cortando, sudando, vas afeitando el bosque. Describe las funciones de la herramienta rimando con la terminación “ando”, rima y ritmo constantes que muy bien usa el bardo para sus variantes de contenidos y encabalgamiento de los versos que acompañan con musicalidad.

José Watanabe escribió que, en la poesía de Manuel, particularmente en este libro, “el plano de los significados, cede su lugar casi totalmente al plano de la expresión. Dicho de otra manera, los valores lúdicos del texto, los sonidos dispuestos sabiamente, nos llevan a un mundo otro, nos envuelve con su magia”.

Valores

Siempre los mensajes de Ibáñez han sido los valores de solidaridad y unión, así ocurre en “Herramientas de corte” al poetizar alicates, tenazas, tijeras: “Dan una mano a la mano/hermanos/ en el trabajo inmediato”. Nos recuerda el refrán “la unión hace la fuerza”, la cual es justamente lo que da funcionamiento a las herramientas. Otro elemento característico es la ironía que corresponde a su respetuoso humor, el cual en vida compartió con los amigos; esto lo comprobamos cuando le da atención a las “Herramientas de torsión”, en el poema “Destornilladores”: Erguido como cualquiera/haces que gire/el tornillo que nos falta/ o a veces/ nos acomodas varias clavijas. En su poética nos ofrece una amplia conceptualización y categorización de una gama de “herramientas manuales” para ajustar, atornillar/desatornillar, medir y cortar. Destaca sus condiciones ergonómicas, fiables y duraderas. Asimismo, poetiza a “las herramientas de medición” las cuales son las mejores aliadas a la hora de realizar trabajo de precisión ej. metro, regla y plomada; entre otras.

Para el jardín

Las “herramientas para jardín” son de utilidad para los horticultores: arado, palana y pico, las cuales son usadas en la labranza por los hombres de condición social que esperan mejorar su socioeconomía. Las herramientas, cuando están en buenas manos, ofrecen técnica, rendimiento y manejabilidad. Los poemas de “El Herramientario & otros artefactos”, pueden distribuirse desde las plataformas educativas de dos formas: para lectores pasivos y activos, En ambos casos, expresan mensaje social con una estética que se refuerza con la comparación irónica y la sugerencia interpretativa lo cual enriquece los contenidos. Que este 11 febrero, estés alegre, Manuel.