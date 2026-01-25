El poeta trujillano Miguel Ángel Pajares Alva publicó: “Historia de un viaje púrpura y otras fábulas” (Casa Nuestra, 2024), libro híbrido que combina poesía, prosa poética y cuentos cortos alusivos al viaje interior y real.

Anteriormente publicó el poemario “Lemuria en una oración al mar” (2015), recordándonos al remoto continente que, como la Atlántida, se sumergió en el océano y en la historia de todos los tiempos. Sus poemas son manifestaciones de extraños sobrevivientes que nos recuerdan la persistencia del amor infinito. MAPA está incluido en “Edición extraordinaria -antología general de la poesía en La Libertad- 1918 a 2018”, de mi autoría.

Significado púrpura

No es casual el uso del color púrpura en la obra de Pajares Alva. Él sabe que representa espiritualidad y magia, conecta con la conciencia superior, la imaginación y lo sobrenatural, siendo el color de la magia dependiendo del cristal por donde lo miremos. También significa realidad y poder. Históricamente, los tintes púrpuras rompieron esquemas y dogmas, destacando su vínculo con la divinidad. Significa el cambio, el coraje y la distinción. Además, nos brinda creatividad e introspección. En concreción, combina la pasión del rojo con la serenidad del azul, fomentando la reflexión profunda y la originalidad; por ello, el púrpura anuncia misterio esotérico y concede dignidad.

Estructura y temática

El libro de Miguel Ángel Pajares se inicia con “Apertura” (I), evocando un día cualquiera en el cual relata la presencia paternal a través de un referente amical que le comparte experiencias y recuerdos. En otro plano, es el padre y su partida al infinito. Es decir, la presencia familiar va desplazándose en el contenido general del libro. Las otras partes son “El viaje púrpura (II)” y “Otras fábulas” (III). En sus textos aparecen temas relacionados a la rutina, espiritualidad, consuelo, amor, muerte, introspección y búsqueda de sabiduría. Es un estilo híbrido o de integración de varios géneros literarios, con un tono poético y simbólico que lleva al lector a un mundo de nobleza y sufrimiento.

El viaje púrpura

En el subcapítulo “Colores”, se distinguen los poemas intitulados “Geometría del viaje” (p. 31), que refiere “a las tres partes de su medida de la nueva forma de su piedra / descubriendo que la matemática lo conduce / inevitablemente a su propio horizonte”. En el texto “Zodiaco” (p. 37), expresa “he seguido las constelaciones que llevas en la piel”. En lo que corresponde al subcapítulo “Sobre el tiempo y la luz”, destacamos la composición “Aristas del amor” (p. 113), en el cual se exponen remembranzas sobre Trinidad, los familiares y parajes del escenario natural; es decir, el pueblo en pendiente con nombres de parientes. El texto “Pajarillo” (p. 123) nos ilustra la localización donde las aves enseñan que “existen varias formas de volar” y concluye “el recuerdo del último de los hermanos en partir, y es que, en el tiempo de ese niño, que también perdió su sombrero en el río, / ilumina y abriga para siempre la memoria de los hijos”.

Son poemas de la vida en los que se relatan hechos particulares y determinantes que vuelve a reanimar disminuyendo dudas y fortaleciendo la serenidad del alma. Los personajes se suceden, unos para quedarse, otros para desaparecer definitivamente. Es el viaje de vida física y espiritual, renovando la percepción de los sentidos.

Otras fábulas

En este capítulo se incluyen los apartados “Fábulas del caminante”, reflexiones sobre el 31 de diciembre, y también para empezar el año. Además, se prospecta a un suicida impropio. En la estancia “Fábulas del loco amor (en modo ternura)”, se incluyen los textos “la apuesta” (p. 149) y “algo cursi” (p. 155). En cambio, en la estancia “Fábulas del loco amor (en modo Ska”) ironiza en las prosas “El sapo feliz” y “La divina joda”. El libro concluye con la estancia “Fábulas púrpura” con el relato sobre las contradicciones “La constelación de los miedos” (p. 187) y, para mayor identificación del contenido general, se vuelve en retrospectiva a la “Historia de una inocencia” (p. 195).

Al concluir la lectura, pareciera una composición rodeada de conchas de Murex, o múrices purpúreos, y con la paz espiritual que transmite para administrar la rutina, mediante un viaje y personajes con introspección hacia su realización personal mediante elementos humanos y naturales. Es un libro que transmite la iluminación del anuncio por vivir con tonalidades rojizas y púrpuras. Asimismo, simboliza el conocimiento profundo como las vestiduras del Tabernáculo (azul y rojo púrpura), que representa la preparación espiritual, la penitencia y el luto (como en Cuaresma) de la sangre y la expiación (mezcla de azul celestial y rojo de la sangre de Cristo).

Vigencia en la púrpura

En la literatura universal se usa el color púrpura en obras épicas como la Eneida de Virgilio, o la Ilíada de Homero, así como en el Antiguo Testamento. Se dice que el mismísimo Alejandro Magno vistió prendas teñidas con esta prestigiosa tonalidad, lo que consolida aún más su reputación como símbolo de poder y prestigio. En la actualidad se lee “El árbol púrpura”, de Emilce Arana, donde el viaje es simbólico hacia la luz y la paz.