La aparición de enormes grietas en el terreno del caserío de Pariña Grande, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Ica, ha generado preocupación entre los pobladores y autoridades locales debido al posible riesgo geológico en la zona.

Preocupación vecinal

Las profundas y extensas rajaduras detectadas han llamado la atención de los vecinos, quienes temen que el fenómeno continúe expandiéndose y pueda afectar viviendas, caminos y áreas agrícolas cercanas, ya que el 19 de mayo se registró un sismo de 6.1 grados.

Ante esta situación, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Filial Ica, Ing. Ángel Huanca Borda, se pronunció sobre el fenómeno y advirtió que estos eventos podrían estar relacionados con cambios geológicos y movimientos de la corteza terrestre que vienen registrándose con mayor frecuencia.

El especialista explicó que actualmente se observan con mayor recurrencia desplazamientos de suelo, actividad sísmica y deformaciones del terreno, lo que ha llevado a diversos sectores a cuestionarse si el planeta atraviesa un periodo de intensas transformaciones geológicas.

Huanca Borda señaló que, frente a este panorama, es fundamental reforzar las medidas de prevención y monitoreo en zonas vulnerables, especialmente en regiones como Ica, considerada altamente sísmica por su ubicación geográfica.

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