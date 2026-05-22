Tres personas resultaron heridas, luego que un automóvil sufrió una volcadura al despistarse cuando se trasladaba por la carretera Cola del Alacrán, a pocos metros de la vía Sullana-Paita, en la provincia de Sullana.​​

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El fuerte impacto alertó a otros transportistas y conductores que circulaban por la zona, quienes ayudaron a rescatar a los heridos del vehículo que terminó con las llantas hacia arriba tras el accidente ocurrido la noche del último miércoles. Al lugar llegaron miembros de la Compañía de Bomberos N° 43.

Se conoció de uno de los heridos fue trasladado al hospital de esta localidad. Ante esto, vecinos y transportistas hicieron un llamado público a los choferes para que manejen con mayor responsabilidad y respeten los límites de velocidad.