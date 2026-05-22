Accidente ocurrió en la caretera Cola del Alacrán en Sullana
Accidente ocurrió en la caretera Cola del Alacrán en Sullana

Tres personas resultaron heridas, luego que un automóvil sufrió una volcadura al despistarse cuando se trasladaba por la carretera Cola del Alacrán, a pocos metros de la vía Sullana-Paita, en la .​​

El fuerte impacto alertó a otros transportistas y conductores que circulaban por la zona, quienes ayudaron a rescatar a los heridos del vehículo que terminó con las llantas hacia arriba tras el accidente ocurrido la noche del último miércoles. Al lugar llegaron miembros de la Compañía de Bomberos N° 43.

Se conoció de uno de los heridos fue trasladado al hospital de esta localidad. Ante esto, vecinos y transportistas hicieron un llamado público a los choferes para que manejen con mayor responsabilidad y respeten los límites de velocidad.

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