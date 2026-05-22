Desde distintos rincones del país llegaron al distrito de La Unión voces, sueños e historias de vida. El mini coliseo de la localidad se convirtió en el escenario perfecto para una noche cargada de emoción, donde no solo se cantó, sino también se compartieron abrazos, recuerdos y nuevas esperanzas para volver a creer.

Fue durante el “Festival Nacional Sol y Canto 2026”, una jornada que demostró que cuando un pueblo apuesta por la cultura y el impulso del arte en el Bajo Piura, nacen espacios capaces de unir emociones, talentos y esperanzas.

Cada canción fue un mensaje de lucha, cada aplauso una muestra de unión y cada artista una prueba viva de que el talento no tiene fronteras.

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GANADORES:

Fue Claudia Rocío Huamán Porras de Huancabamba, con el tema “Creo en mi” de Natalia Jiménez, que se llevó el primer lugar. El segundo puesto lo ocupó Jarzumi Anthuane Vargas Gonzales de Bagua Grande con la canción “Yo soy una mujer” de Maggie Carles y el tercer lugar para José Morales Juárez de La Unión, con el tema “Malagueña” de Miguel Aceves Mejía.

Claudia Huamán destacó de manera excepcional, brillando con luz propia. Su talento interpretativo se impuso con fuerza y elegancia a pesar de la enorme competencia de los artistas de talla nacional e internacional.

Mientras tanto, La Unión demostró que tiene grandes talentos, como el “Charrito”, José Morales, que subió de los ganadores y dejó grata impresión al jurado.

Los tres primeros puestos fueron premiados con diploma, trofeo Sol de Oro, Plata y Bronce, más S/ 3,000, S/ 2,000 y S/ 1,000, respectivamente.

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PARTICIPANTES

El evento fue dirigido por el profesor Félix Purizaca Bancayán de la comunidad magisterial del Colegio Hermanos Meléndez y el Mag. Percy Vargas, presidente del Club Defensor Unión.

Estuvieron presentes 30 cantantes de varias regiones, como Trujillo, Amazonas, Chiclayo y del vecino país Ecuador y de Brasil y de todo el norte peruano.

Tras una reñida competencia quedaron ocho intérpretes que pasaron a la final, donde Claudia Huamán Porras resultó ganadora.