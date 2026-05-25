Se reanudarán el 24 de junio en plaza mayor.
Se reanudarán el 24 de junio en plaza mayor.

La Prefectura Regional de La Libertad informó que, con motivo de la segunda vuelta electoral, se suspenderán los izamientos del Pabellón Nacional y los desfiles cívico patrióticos en la Plaza de Armas de Trujillo los días domingo.

La medida empezó a regir desde ayer y se prolongará hasta el 7 de junio, día de los comicios.

La decisión fue adoptada tras una reunión sostenida entre el prefecto regional Carlos Rodríguez; el comandante general de la 32 División de Infantería del Ejército del Perú, general EP Mao Córdova; y el gobernador encargado Ever Cadenillas. Las actividades cívicas se reanudarán el domingo 14 de junio, fecha en la que se llevará a cabo el izamiento pleno a cargo del Ejército.

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