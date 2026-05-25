La Prefectura Regional de La Libertad informó que, con motivo de la segunda vuelta electoral, se suspenderán los izamientos del Pabellón Nacional y los desfiles cívico patrióticos en la Plaza de Armas de Trujillo los días domingo.

La medida empezó a regir desde ayer y se prolongará hasta el 7 de junio, día de los comicios.

La decisión fue adoptada tras una reunión sostenida entre el prefecto regional Carlos Rodríguez; el comandante general de la 32 División de Infantería del Ejército del Perú, general EP Mao Córdova; y el gobernador encargado Ever Cadenillas. Las actividades cívicas se reanudarán el domingo 14 de junio, fecha en la que se llevará a cabo el izamiento pleno a cargo del Ejército.

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