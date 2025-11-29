El jefe de la oficina regional de OSIPTEL en Ica, Alexander Trillo, informó que el organismo regulador ha impuesto multas que superan los S/184 millones a las principales empresas operadoras del país por infracciones relacionadas con la venta ambulatoria de chips y por incumplir medidas vinculadas al Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

“No contraten líneas en la vía pública”

Según precisó Trillo, entre 2020 y octubre de 2025 las sanciones firmes contra Movistar, Entel, Bitel y Claro por realizar venta ambulatoria de chips alcanzan 24 993 UIT, equivalentes a S/125.10 millones. Además, por fallas vinculadas al Renteseg se suman 11 895 UIT, es decir S/59.15 millones adicionales.

Trillo advirtió sobre el riesgo de adquirir líneas móviles en puestos ambulatorios, donde no existe control ni verificación adecuada de identidad.

“OSIPTEL recomienda no contratar líneas móviles en la vía pública. Cada vez que una persona coloca su huella en un lector digital está entregando todos sus datos personales, y esos puestos no cuentan con los controles que sí tienen los centros autorizados”, señaló.

“Incluso puede suceder que se registre la huella dos veces y se genere un número adicional a nombre del usuario, y nadie sabe para qué podría ser usado”, enfatizó.

El funcionario indicó que siguen detectándose casos de personas que hallan líneas registradas a su nombre sin haberlas solicitado. Por ello, recordó que OSIPTEL pone a disposición la herramienta “Checa tu línea”, que permite verificar cuántas líneas están activas a nombre del usuario.

“Si una persona encuentra un número que no reconoce, debe presentar un reclamo por contratación no solicitada para que ese número se desvincule y solo permanezcan las líneas que realmente utiliza”, explicó.

El jefe regional reiteró que los ciudadanos pueden comunicarse al FonoAyuda 1844 o acudir a los puntos de atención en: Av. Conde de Nieva 103. Módulo 08 del MAC Ica, segundo piso del centro comercial Mega Plaza.

