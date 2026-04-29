El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) inauguró su nueva oficina de atención al usuario en la ciudad de Ica., con el objetivo de consolidar su presencia en el sur del país y acercar más sus servicios a la ciudadanía.

Atención personalizada

La nueva sede, implementada bajo un moderno modelo de atención, se ubica en la Avenida Conde de Nieva N° 103 (en la intersección con la Av. Cutervo), a espaldas del Santuario del Señor de Luren. Esta ubicación estratégica facilita el acceso de los usuarios debido a su proximidad a las principales zonas comerciales y a los centros de atención de las principales empresas operadoras.

Asimismo, cuenta con una infraestructura mejorada y un entorno adecuado para brindar una atención personalizada, eficiente y proactiva a quienes acudan a recibir información o necesiten gestionar los problemas con sus servicios públicos de telecomunicaciones.

En la oficina del OSIPTEL, los usuarios también podrán informarse y acceder a las diferentes herramientas digitales como Checa si tu cel no está registrado, Checa tu plan, Checa tus líneas, Checa tu IMEI, Checa tu caso, entre otros.

Este año, el OSIPTEL, a través de la oficina de Ica, tiene como meta fortalecer las acciones de acercamiento y empoderamiento de los usuarios de servicios, proyectando incrementar la cantidad de charlas de orientación dirigidas a entidades, organizaciones privadas y público en general, crecer el número de atenciones y gestiones realizadas a favor de los usuarios, así como la cantidad de monitoreos a empresas operadoras, con relación al año 2025.

La inauguración de este nuevo local responde al crecimiento de los servicios en Ica. Según cifras del regulador, al cierre del 2025, la región alcanzó más de 1.3 millones de líneas móviles y más de 173 mil conexiones de internet fijo.

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