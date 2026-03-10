Con el regreso a clases y el aumento del uso de internet en los hogares, Osiptel instó a los usuarios a evaluar sus servicios de internet fijo antes de contratar o renovar un plan. Alexander Trillo, jefe regional de Osiptel en Ica, señaló que en los últimos años la oferta de servicios de internet ha mejorado significativamente, ofreciendo mayor velocidad y capacidad de datos.

Herramienta digital

“Ahora que estamos de regreso a clases, la pregunta que debemos hacernos es si el internet que tenemos actualmente satisface nuestras necesidades. Por eso, Osiptel recomienda que los usuarios evalúen si es momento de hacer un cambio en su plan o incluso cambiar de operador, para obtener mejor velocidad o mayor capacidad de datos en el servicio de internet fijo. También es importante evaluar nuestro presupuesto y lo que podemos pagar”, indicó Trillo.

El funcionario destacó la utilidad de la herramienta digital de OSIPTEL denominada “Checa tu Plan”, la cual permite a los ciudadanos comparar planes y operadores sin necesidad de trasladarse físicamente a cada empresa.

“Con esta aplicación, el usuario puede consultar cuáles son las empresas que brindan el servicio y la capacidad de internet que ofrecen. Así, toda la información está centralizada y los usuarios pueden elegir el plan que mejor se adecue a sus necesidades”, explicó Trillo.

Trillo también señaló que, según datos de OSIPTEL, más del 73% de las conexiones a internet fijo en el país superan los 200 megabits, lo que refleja un notable avance en infraestructura y competitividad.

“Es importante recordar que antes contábamos principalmente con Telefónica del Perú y Claro, pero actualmente en Ica hay otros proveedores que están desplegando infraestructura, lo que permite a los usuarios comparar precios y seleccionar el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades”, precisó.

El jefe regional de Osiptel insistió en la importancia de informarse antes de firmar un contrato. Entre las recomendaciones mencionó comparar precios, verificar costos de instalación y consultar sobre posibles penalidades en caso de cancelación anticipada.

Para resolver dudas o recibir asesoría, Osiptel pone a disposición los siguientes canales: la sede en Avenida Conde de Nieva 103, urbanización Luren; el módulo 08 del MAC Ica en el centro comercial Mega Plaza; y la línea de atención al usuario 1844.

