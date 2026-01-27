Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la región Ica, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) desarrolló un taller de capacitación técnica dirigido a efectivos de la Región Policial Ica y a representantes del Ministerio Público, orientado al análisis de datos a través de herramientas digitales Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Herramientas digitales

Durante la capacitación, se brindó instrucción teórica y práctica sobre el funcionamiento del Módulo de Consulta Especializado para Entidades del Estado, herramienta que permite acceder de manera inmediata a información vinculada a equipos y líneas del servicio móvil relacionados con investigaciones y hechos delictivos en la región.

El equipo técnico del OSIPTEL explicó los principales tipos de consultas disponibles, como la verificación de la titularidad de líneas móviles, la identificación del código IMEI y la detección de vinculaciones entre equipos y líneas telefónicas. Estas herramientas facilitan una respuesta más rápida y efectiva de las autoridades frente a delitos asociados al uso de teléfonos móviles, especialmente en el actual contexto de estado de emergencia.

Asimismo, se desarrollaron casos prácticos que demostraron cómo el análisis de data obtenida del Módulo puede agilizar las investigaciones y fortalecer las acciones preventivas que realizan la Policía Nacional y el Ministerio Público en Ica.

Con esta actividad, el OSIPTEL reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones del Estado en la región Ica, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana y combatir las actividades delictivas vinculadas al servicio móvil.

