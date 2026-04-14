Una joven resultó herida esta mañana tras caer de un bus de transporte público cuando intentaba abordar la unidad en la avenida Juan de La Torre, en el Cercado de Arequipa.

El vehículo, de placa V1Y-765, según el registro vehicular de la Sunarp, pertenece a Maritza Llutari y es parte del Sistema Integrado de Transportes (SIT), de la empresa Unión AQP (ruta C-4). Según información preliminar, la mujer habría resbalado al momento de subir, lo que provocó su caída, cuando el bus se encontraba en el carril de bajada, cerca al puente Grau con dirección al centro de la ciudad.

Tras el accidente, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar para auxiliar a la víctima y trasladarla a un hospital de EsSalud, donde es atendida.

En tanto, el conductor del bus fue detenido y puesto a disposición de la Policía y la Fiscalía para las investigaciones correspondientes, que permitirán esclarecer las circunstancias exactas del hecho.