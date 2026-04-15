El avance de la cartera de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) en Arequipa sigue siendo limitado: solo once de las 80 iniciativas se encuentran en ejecución, informó ayer el gerente del Gobierno regional, Berly Gonzales Arias.

“De los ochenta, están en ejecución en este momento once. Como ustedes saben, nosotros tenemos un tope cifrado de 1,500 millones de soles, así que por ahora es lo que estamos manejando. Algunos de los proyectos, como reitero, ya están en ejecución; otros 30 ya han sido priorizados por el Consejo Regional de Arequipa”, señaló.

MOTIVOS

El funcionario justificó esta situación, señalando que las iniciativas que se encuentran en ejecución concentran una parte significativa del presupuesto total, al tratarse de obras de gran envergadura que demandan mayores recursos y tiempo de ejecución, alcanzando en conjunto alrededor de 500 millones de soles.

“Del resto de proyectos, a pesar de que son una mayor cantidad, son proyectos básicamente del sector agricultura. Tenemos compromisos con las 27 juntas de usuarios. De esos 27 proyectos que presentaron las juntas, tenemos 17 ya priorizados. Sin embargo, son proyectos no de tanta envergadura como los 11 iniciales”, explicó.

Asimismo, detalló que una parte importante de los proyectos pendientes corresponde a iniciativas impulsadas por municipalidades distritales, con montos menores. “El resto de los proyectos son proyectos básicamente presentados por las municipalidades distritales, que son proyectos que bordean los 3, 4 millones de soles y que por eso, a pesar de ser una gran cantidad, su sumatoria permite contar con la capacidad para poder financiar”, señaló.

Gonzales señaló que la demora en la ejecución de los proyectos responde a los propios procesos de la inversión pública, los cuales no permiten una implementación inmediata de las obras.