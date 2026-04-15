El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) cumplió ayer 37 años de vida institucional. La sesión solemne se realizó en el campo ferial de Cerro Juli, donde el gobernador Roel Sánchez dio un recuento de gestión, anuncios sobre el Megapuerto de Las Américas-Corío y COAR Majes, además de lanzar críticas al centralismo y al proceso electoral.

Según el gobernador, entre 2023 y 2026, el GRA recibió un presupuesto de 2,807 millones de soles para inversiones, con el que se ejecutan 284 proyectos de inversión, 214 actividades de mantenimiento y 47 inversiones IOARR. Además, se informó la ejecución de 85 obras por administración directa, 58 por contrata y 141 proyectos mediante transferencias financieras, de los cuales 94 ya fueron culminados y otros continúan en ejecución.

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En cuanto a sus anuncios, señaló que destinarán hectáreas del proyecto del Megapuerto de Las Américas - Corío a otras regiones. “Hemos tomado la decisión como Ejecutivo Regional de asignar 100 hectáreas del megapuerto de las Américas a nuestras hermanas regiones que no tienen salida al mar, como Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho y Madre de Dios”, dijo.

También anunció que el 23 de abril se entregará el terreno para la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Majes. Sin embargo, reconoció que aún existe una brecha de infraestructura en educación que supera los 4 mil millones de soles, lo que limita la capacidad de inversión y obliga a replantear estrategias de financiamiento para cerrar las necesidades del sector.

CRÍTICA SOBRE ELECCIONES PRESIDENCIALES

En el plano político, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, criticó el escenario nacional y el reciente proceso electoral, al señalar que el país enfrenta una crisis política, inseguridad ciudadana, corrupción y desconfianza en las instituciones, además de calificar la jornada electoral como “caótica” por problemas en su organización.