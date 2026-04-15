Hasta las 21:50 horas de ayer, nada estaba definido en torno a quién pasará a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

Los apretados porcentajes de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (12.35%); Jorge Nieto Montesinos, de Partido del Buen Gobierno (11.50%) y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (11,07%), marcaban diferencias mínimas.

Hasta esa hora, la ONPE tenía contabilizadas el 82.80% de las actas a nivel nacional y ya se puede ver qué partidos quedarán fuera de la segunda vuelta. Es el caso de Ricardo Belmont, de Obras; Carlos Álvarez, de Avanza País; y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, que se habían mantenido expectantes ante el conteo.

VOTACIÓN EN AREQUIPA

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ayer informó que el proceso de cómputo llegó al 95.113 % en la región, equivalente al procesamiento de 4,215 actas, 1.637 % de actas para envío al JEE y 3.250 % pendientes.

Según la gestora de la Oficina de Coordinación Regional de la ONPE en Arequipa, Brenda López, aún falta el ingreso y contabilización de 141 actas en los centros de cómputo de las siete ODPE de la región.

Según mencionó, las mesas ubicadas en centros poblados o distritos alejados de la provincia fueron las que terminaron más rápido el conteo por la poca cantidad de electores; sin embargo, fue el traslado del material lo que habría demorado un poco su proceso.

López detalló que se han registrado 68 actas observadas, equivalentes al 1.6% del total, las cuales serán derivadas al Jurado Electoral Especial para su evaluación y posterior validación. Además, precisó que el resultado final dependerá del tipo de observación de cada una, lo que podría requerir tiempos distintos de revisión antes de su incorporación al sistema oficial.

En cuanto a la participación ciudadana, la ONPE reportó que cerca del 80% de los electores acudieron a votar, cifra superior a la registrada en el proceso de 2021, cuando el ausentismo alcanzó aproximadamente el 30%.

Asimismo, se destacó la participación de 12,645 miembros de mesa, lo que permitió que la última mesa se instalara a las 9:40 de la mañana, sin mayores retrasos en el inicio de la jornada.

CONTEO

Hasta las 20:00 horas, los resultados de los 7 primeros candidatos fueron los siguientes: Jorge Nieto Montesinos, 18,648%. Ricardo Belmont, 10.91%. Rafael López Aliaga, 10.98%. Roberto Sánchez, 10.06%. Alfonso López Chau, 9.29%. Carlos Álvarez, 8.30% y Keiko Fujimori, 7.30%. Los demás postulantes no habían alcanzado el 5%.

En lo que respecta a la votación regional para diputados, las actas procesadas llegan a poco más del 14%, muy poco para señalar preferencias.

TENSIÓN QUE HIZO QUE PROTESTEN FRAUDE

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, convocó la tarde de ayer a sus simpatizantes a movilizarse frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en rechazo al presunto fraude. “Vamos los peruanos al Jurado Nacional de Elecciones a pedir nulidad del proceso electoral fraudulento. ¡Cárcel para Corvetto!”, escribió.