El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, criticó al escenario político nacional y al reciente proceso electoral. Señaló que el país atraviesa una crisis política combinada con la inseguridad, corrupción y desconfianza en las instituciones.

Durante su discurso por el aniversario 37 del Gobierno Regional de Arequipa, la autoridad señaló que el Perú no es ajeno a un contexto internacional complejo, pero remarcó que los problemas internos han profundizado el malestar ciudadano. “Vivimos una crisis moral, política y de gobernabilidad, marcada por la delincuencia, la corrupción y el descontento social”, dijo.

Uno de los puntos observados durante su intervención fue el desarrollo de las elecciones del último domingo 12 de abril. Sánchez calificó la jornada como “caótica”, en referencia a los más de 63 mil electores que no pudieron votar a tiempo debido a retrasos en la distribución del material electoral. Aunque estos ciudadanos sufragaron al día siguiente, el hecho, según dijo, demostró una crisis institucional que también alcanza a los organismos electorales.

El gobernador también cuestionó a los candidatos que participaron en los comicios, señalando que no priorizaron el desarrollo de las regiones en sus propuestas. En esa línea, insistió en que, pese a la inestabilidad política, son las regiones las que sostienen el crecimiento y la gobernabilidad del país.

Sánchez también aprovechó para quejarse contra el centralismo. Manifestó que el proceso de descentralización, iniciado en 2002, no logró sus objetivos y sigue siendo una de las principales limitaciones para las autoridades regionales. “La riqueza se genera en las regiones, pero los recursos no regresan”, indicó.

Antes de enumerar sus proyectos en proceso, informó que entre 2023 y 2026 el Gobierno Regional de Arequipa recibió un presupuesto de 2,807 millones de soles para inversiones, monto que permitió ejecutar 284 proyectos en la región.

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