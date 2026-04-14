Las provincias de Camaná y Caravelí son las primeras en la región Arequipa en superar el 95% de actas contabilizadas en las elecciones generales, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los resultados muestran un escenario competitivo, con marcadas diferencias en la preferencia electoral entre ambas jurisdicciones.

En la provincia de Caravelí, el conteo de actas es al 98% de un total de 116 actas y evidencia un empate técnico en el primer lugar. La candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, alcanza el 22% de respaldo con 4,196 votos, apenas por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien obtiene también el 22% con 4,184 votos. La diferencia entre ambos es mínima, reflejando una contienda reñida en esta provincia.

Más atrás se ubica Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con el 13% de los votos (2,463). En cuarto lugar aparece Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con el 6% (1,257 votos), seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, también con el 6% (1,180 votos).

En tanto, en la provincia de Camaná, con el 96% de actas procesadas hasta las 10:23 horas, el panorama es distinto y muestra una ligera ventaja para Roberto Sánchez, quien lidera con el 16% de los votos válidos, equivalentes a 5,278 electores.

Así votaron las provincias de Caravelí y Camaná para las elecciones presidenciales

Le sigue Keiko Fujimori con el 13% (4,559 votos). En tercer lugar figura Carlos Álvarez, de País para Todos, con el 11% (3,789 votos), mientras que en cuarto lugar aparece Ricardo Belmont con el mismo porcentaje (3,707 votos), en una disputa cerrada.

Completan los primeros lugares Jorge Nieto, con el 9% (3,128 votos), y Rafael López Aliaga, también con el 9% (2,978 votos).