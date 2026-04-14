El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, llegó a Arequipa para participar en la Sesión Solemne por el 37° aniversario del Gobierno Regional de Arequipa. Tras finalizar su participación en el campo ferial Cerro Juli, afirmó que no acudió a votar en las elecciones generales del domingo y cuestionó la legitimidad de los resultados preliminares.

“Primero lo tengo que decir en la tristeza y en la pena de lo que significa que la legitimidad la gana el voto blanco o viciado. Hoy día, ninguno de los candidatos que van a pasar a segunda vuelta han superado el voto blanco, viciado o nulo, o los que hemos dejado de asistir a ir a votar. Porque lo que se necesita para tener gobernabilidad, institucionalidad, confianza del ciudadano, no es pasar a segunda vuelta con un 10% (aunque según la ONPE es de 16%). Así que, en ese sentido, creo que el sistema se está confundiendo y nuevamente vamos a ser testigos de cinco años de fracaso”, dijo.

Salcedo, militante de Somos Perú, también criticó el sistema electoral, en relación al nivel de participación ciudadana, indicando que el descontento ciudadano se expresa en el ausentismo y el voto en blanco o viciado, lo que debilita la confianza en las instituciones democráticas. Sin embargo, aseguró que el sur del país si analizó su voto. “Yo tengo que felicitar al sur, y lo tengo que decir claramente, por al menos haber analizado por quién votar”, indicó.

Según el reporte de la ONPE, al 77% de las actas contabilizadas, el ausentismo de los electores es del 18% a nivel nacional, lo que equivale a 4 millones 943 mil ciudadanos de los 27 millones 325 mil 432 votantes habilitados.

Adicionalmente, al momento, suma a un millón 754 mil los pobladores que votaron en blanco para las elecciones presidenciales, equivalente al 10% y 773 mil votos nulos equivalente a 4%.

Hizo un llamado a replantear el rumbo político del país, señalando la necesidad de mayor unidad nacional y advirtiendo sobre el riesgo de que continúe la inestabilidad si no se atienden las demandas sociales.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z