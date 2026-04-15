El director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Carlos Medina, solicitó ayer, durante la Sesión de Consejo Regional, la adquisición de cuatro equipos Arco en C, indispensables para intervenciones quirúrgicas de alta complejidad.

La petición responde a las fallas recurrentes de los equipos actuales de más de diez años de uso en las áreas de gastroenterología, neurocirugía y traumatología; en esta última se suspendieron hace dos días las cirugías complejas debido a estos desperfectos.

Medina informó que han comenzado gestiones con la empresa Roca para la evaluación y reparación de los equipos. “Mandará a sus técnicos y evaluarán lo que falta. En 40 días estará reparando, con presupuesto entre 40 a 50 mil soles”, precisó. No obstante, advirtió que esta solución será temporal y no resolverá el problema de fondo.

El hospital recurrirá a un convenio temporal con el Iren Sur y el hospital Goyeneche. “Tienen Arco en C, es decir, llevar nuestros pacientes para que sean operados en el Iren, tres operaciones a la semana”, señaló el director.

PEDIDO

Medina informó que en la reciente convocatoria del IOARR se ha solicitado la compra de cuatro Arcos en C para dar una solución definitiva a la crisis. “Hasta que no compremos, no vamos a resolver el problema. Esperemos que aprueben 160 millones de soles para la compra”, apuntó el director del hospital.