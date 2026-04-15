Más de 150 estudiantes de nivel secundario juramentaron como integrantes de la Policía Escolar y las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES) en la I.E. Independencia Americana, en el Cercado de Arequipa.

El objetivo es fortalecer la disciplina, el liderazgo y la prevención en la comunidad educativa. Así también, se busca la formación de jóvenes responsables y la promoción de espacios escolares seguros.

La ceremonia contó con la participación del Teniente PNP Michell Guevara Cotrina y del S.S. PNP Edwin Julio Velarde Álvaro, quienes acompañaron a las autoridades del plantel, docentes y padres de familia en esta actividad.

Además de la Policía Escolar (150), también 10 integrantes representativos de las BAPES prestaron juramento, comprometiéndose a contribuir al orden, la seguridad y la convivencia dentro de su institución.