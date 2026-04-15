La fiscal Ana Cecilia Cordero Echenique, titular de la 1.ª Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Arequipa, informó que se han reportado 11 incidencias de carácter penal durante las elecciones generales 2026, realizadas el domingo 12 de abril.

PROPAGANDA FUERA DEL PLAZO Y PRESUNTA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

La mayor cantidad de ocurrencias corresponde a casos de propaganda electoral realizada fuera del horario permitido por ley. Se trata de siete denuncias contra personas naturales y grupos que mantuvieron publicidad de campaña más allá del plazo legal, que venció el 10 de abril.

Además, se reportó un caso de presunta suplantación de identidad en el distrito de Alto Selva Alegre. Al constituirse la fiscalía en el lugar, los presentes indicaron que se trató de un error de firma en casilla equivocada. Sin embargo, al existir una denuncia formal ante la comisaría, el caso seguirá su curso de investigación.

ABANDONO DE FUNCIONES DURANTE ESCRUTINIO

La incidencia de mayor gravedad se registró en dos colegios (locales de votación): colegio Romeo Luna Victoria, en el distrito de Cerro Colorado, y el colegio San Juan Bautista de La Salle, en Yanahuara. En ambos centros educativos, los miembros de mesa abandonaron sus funciones durante el escrutinio sin autorización ni justificación ante la ONPE.

En el caso de Romeo Luna Victoria, se identificó a tres personas involucradas, mientras que en San Juan Bautista, se reportaron otros.

“Las fiscalías penales han iniciado la investigación preliminar por el delito de atentado contra el derecho al sufragio, el cual está penalizado con hasta 8 años de pena privativa de libertad”, dijo la fiscal.

Por otro lado, la fiscal precisó que el día de las elecciones no se registraron retrasos ni retenciones de material electoral. Asimismo, el 11 de abril se realizaron 20 operativos preventivos en distintos puntos de la región, sin que se reportara ninguna incidencia de relevancia penal.