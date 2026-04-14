El ausentismo electoral en Arequipa fue del 20% durante las elecciones generales del domingo 12 de abril, un porcentaje que según la gestora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Brenda López, significa una reducción del 10%, porque en las elecciones del 2021, la inasistencia fue del 30%.

De un total de 1 millón 226 mil 525 electores habilitados en la región, alrededor de 240 mil no participaron en la jornada electoral. Según el reporte de la plataforma virtual de la ONPE las mayores tasas de ausentismo se concentraron en las provincias de La Unión, Condesuyos y Castilla, zonas rurales con alta presencia de población adulta mayor. Además, las personas mayores de 70 años no están obligadas a votar debido al voto facultativo.

En cuanto al avance del conteo de votos, el 93% de las 4,215 actas ya fue procesado en los centros de cómputo. Solo restan 244 actas que ya se encuentran en las oficinas de la ODPE, pero aún deben ser sistematizadas.

Asimismo, se reportaron 34 actas observadas, equivalente al 0.8% del total, las cuales serán remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su evaluación.

Respecto a los miembros de mesa, la mayoría cumplió con su labor. Para las elecciones de segunda vuelta a realizarse en junio, se mantendrán los mismos integrantes, aunque el proceso será más sencillo al utilizarse una sola cédula de votación y mantenerse el mismo pago de 165 soles.

En cuanto a los dos casos de abandono de funciones por parte de miembros de mesa en los colegios Romeo Luna Victoria y San Juan Bautista La Salle, Brenda López informó que las actas ya fueron enviadas al JNE para su revisión. Adicionalmente, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes.

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