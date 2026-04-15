Hasta el 15 de abril de 2026, la región de Arequipa ha registrado un total de 2290 fallecidos, de los cuales 189 corresponden a muertes violentas, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el reporte, el mes de marzo concentró el mayor número con 61 defunciones violentas, superando a enero y febrero, que reportaron 52 casos cada uno. En lo que va de abril, se han contabilizado 24 fallecimientos.

Los accidentes de tránsito se mantienen como la principal causa en la región. Solo en marzo, se registraron 31 víctimas, el número más alto en lo que va del año. Mientras que en enero y febrero se reportaron 14 casos en cada mes, y en abril ya suma 8 fallecidos por esta causa.

Además, el reporte también evidencia la presencia de otras causas como el suicidio, el cual alcanzó su punto más alto en enero con 15 casos. En febrero fueron 3 y en marzo 7, advirtiendo que faltan más acciones de las autoridades para mejorar la salud mental y la educación.

Asimismo, se reportan fallecimientos por accidentes laborales, los cuales suman 10 hasta la fecha; homicidio con 7 muertes; 34 ignorados; y 42 víctimas en otros accidentes.

Las cifras ponen en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, así como fortalecer las estrategias de salud y prevención del suicidio en la región arequipeña.

Por otro lado, del total de 2290 fallecidos, el distrito de Cerro Colorado concentra el mayor número con 235 defunciones, seguido por Paucarpata con 214.