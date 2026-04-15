Un motociclista de 26 años de edad resultó herido tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida Perú con la vía Evitamiento, en el sector Alto Libertad, distrito de Cerro Colorado.

Según información policial, Silver Benito Coaquira Quispe conducía la motocicleta lineal de placa 0050-8V cuando colisionó con un auto particular de placa V5A 385, conducido por Juan Arias Wisa.

El herido fue trasladado por personal del SAMU al hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, donde fue diagnosticado como policontuso por accidente de tránsito.

Además, se hizo presente el patrullero de la comisaría de Cerro Colorado, la cual solicitó apoyo para trasladar al conductor, la motocicleta y el automóvil a la comisaría para las investigaciones del caso.