El obrero de construcción civil Oscar Bustinza Romero se encuentra delicado en el hospital Honorio Delgado Espinoza, adonde fue trasladado tras haber caído de cabeza en la obra de construcción del estadio municipal de Tiabaya.

Según lo referido por sus compañeros de trabajo, cerca de las 9:30 horas, el obrero estuvo parado sobre un andamio realizando el desencofrado de las graderías del segundo piso. Por razones que aún se desconocen, el trabajador terminó cayendo de cabeza desde una altura superior a los 2.10 metros.

Los responsables de la contratista multiobras que realiza la construcción del estadio brindaron los primeros auxilios al trabajador. Lo inmovilizaron en una camilla rígida y lo trasladaron en una camioneta hasta el nosocomio regional.

El trabajador se ingresó al área de Trauma Shock, donde tuvo que ser intubado. Los médicos solicitaron que se le realice una tomografía para determinar si tiene o no alguna lesión cerebral.

Al hospital se trasladó Juan Chicata, secretario de organización de Construcción Civil, para indagar el estado de salud del obrero. La construcción del estadio de Tiabaya inició en agosto del año pasado y, tras varias paralizaciones, los trabajos se retomaron desde enero de manera ininterrumpida.