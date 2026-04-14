Un adulto mayor murió en Arequipa luego de ser atropellado la noche del lunes 13 de abril en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 970+500, en el distrito de La Joya.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas, cuando la víctima identificada como Manuel Pila Carlos, de 80 años de edad, transitaba por la zona.

El vehículo involucrado es una camioneta conducida por Alfredo Coa Mamani, un hombre de 60 años.

Según la Policía, las circunstancias en las que se produjo el atropello aún son materia de investigación. El caso quedó a cargo de Hellen Arancibia, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Flagrancia Delictiva de Arequipa, quien realizará las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí : 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z