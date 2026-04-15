Edgar Velásquez F. (57) obtuvo nueve meses de prisión preventiva por el delito de violación sexual en grado de tentativa contra una menor de 9 años de edad. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Hunter consiguió la medida.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el último viernes en el distrito de Tiabaya, donde el agresor y la víctima viven en ambientes alquilados.

Sucede que el investigado jaló a la menor a su cuarto y la amarró de las manos y pies para cometer el abuso sexual. No obstante, no se concretó debido a que una vecina tocó la puerta de la habitación del imputado.

Tras presentarse los fundados y graves elementos de convicción, el Poder Judicial evaluó y admitió los 9 meses de prisión preventiva.