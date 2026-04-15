El pasaje universitario de S/ 0.70 no se respeta de forma generalizada en el transporte público de Arequipa, debido a una práctica arraigada entre conductores y cobradores que se remonta a años en los que este beneficio no se aplicaba, informó la gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Milagros Chirinos.

La funcionaria señaló que, pese a la normativa, muchos transportistas no respetan la tarifa diferenciada para universitarios. “La costumbre es difícil de desarraigar”, afirmó esta mañana, tras la presentacion de 22 buses nuevos de diferentes empresas en la Plaza de Armas de Arequipa.

Frente a esta situación, la comuna ha iniciado acciones de fiscalización e instó a Indecopi a intervenir, tras las constantes quejas de estudiantes que denuncian cobros indebidos en unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Como una medida de cumplimiento de la Ley Universitaria N.° 30220 que establece el pasaje universitario, los inspectores municipales colocan pegatinas informativas en los buses, donde se detallan las tarifas oficiales: pasaje general de S/ 1.30, pasaje universitario de S/ 0.70 y pasaje escolar de S/ 0.50.

Pese a la alta incidencia de reclamos a través de WhatsApp que la municipalidad habilitó, a la fecha solo se iniciaron cinco procesos sancionadores contra las empresas y unidades que incumplen la norma.

En paralelo, la funcionaria también exhortó a la Sunedu a garantizar la emisión oportuna del carné universitario, ya que muchos estudiantes no cuentan con este documento vigente, lo que dificulta la exigencia del beneficio tarifario.

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