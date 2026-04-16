Nueve de cada diez niños en Arequipa presentan caries dental, una situación que ya es considerada un problema de salud pública en la región, debido a la alta frecuencia con la que se detecta esta enfermedad en menores de edad.

Según informó Shirley Vásquez Carrasco, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal de la Red de Salud Arequipa–Caylloma, uno de los principales factores es que los padres suelen llevar a sus hijos al dentista cuando el problema ya está avanzado.

Explicó que la atención tardía ocurre cuando los menores presentan dolor, dificultades para masticar o incluso alteraciones en el habla, además de la pérdida prematura de dientes. Esta situación puede generar complicaciones mayores como malformaciones dentales o enfermedades periodontales, cuya incidencia a nivel nacional alcanza hasta el 98%.

Frente a este escenario, intensificaron acciones preventivas dirigidas a la población infantil. Estas incluyen orientación a padres, asesoría nutricional, sesiones educativas, así como la aplicación de flúor y sellantes dentales.

Las intervenciones no solo se realizan en establecimientos de salud, sino también en instituciones educativas, previa autorización de los padres, con el objetivo de reducir la prevalencia de caries desde edades tempranas.

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