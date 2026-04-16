Arequipa será sede de la actividad turística “La Ruta Natural de la Reserva”, que se realizará del 22 al 25 de abril en los Altos del Portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), donde 12 asociaciones de artesanos exhibirán y comercializarán productos elaborados en fibra de alpaca y piedra sillar.

La actividad, organizada por la subgerencia de Turismo y Relaciones Exteriores de la MPA, se desarrollará de 10:00 a.m. a 06:00 p.m. y permitirá al público acceder directamente a una oferta artesanal que pone en valor técnicas ancestrales y el patrimonio cultural de la región.

El espacio ha sido concebido como un taller abierto que busca fortalecer la competitividad y visibilidad del sector artesanal, promoviendo además el turismo sostenible y el contacto directo entre los maestros artesanos y visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo al cronograma, se tendrá la inauguración oficial, demostraciones en vivo sobre la transformación prima y espacios de diálogo, ventas y la clausura oficial.