Comerciantes sin ventas por demoras en el techado del Mercado San Camilo

Comerciantes del Mercado San Camilo molestos por el retraso en las obras de techado del centro de abastos y el perjuicio por la reducción en las ventas de los comerciantes de comidas y flores en el segundo piso.

Cosme Casos, representante de los comerciantes, señaló que la demora afecta directamente los ingresos de al menos 50 vendedores, porque el compromiso era terminar en 45 días después del 9 de marzo, pero transcurrido el tiempo aún no terminan. “No estamos en contra de los trabajos, sino de la lentitud”, afirmó.

La preocupación es mayor por la cercanía del 1 de mayo, fecha en la que se celebra a la Virgen de Chapi, considerada una de las campañas más importantes para la venta de flores. Los comerciantes temen perder clientes y no vender en esta temporada importante para el negocio.

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa se les habría respondido que el retraso se debería a la empresa contratista, aunque a través de una nota de prensa informaron que la obra tiene un avance del 40% y que los trabajos se iniciaron a fines de marzo, con una inversión de 399 mil 158 soles.

El proyecto contempla la renovación de la loza del techo en un área de 300 metros cuadrados, así como la mejora del parapeto. Además, incluye el mantenimiento de puertas de ingreso, barandas y limpieza de gradas.

Los comerciantes solicitaron a la comuna a exigir a la empresa acelerar los trabajos y aumentar el número de obreros para cumplir con los plazos establecidos.