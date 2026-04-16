El director ejecutivo de ProInversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Del Carpio, presentó los avances de una cartera de proyectos para el sur del país, con Arequipa como la región que concentra el mayor potencial e inversión de la zona.

Desde la Ciudad Blanca, el funcionario informó que entre las prioridades figura el tendido energético que conectará Puerto Maldonado, Puno, Aurímac y Arequipa, a fin de dar confiabilidad al sistema eléctrico regional.

Además, Del Carpio anunció que en mayo se firmará un acuerdo con una empresa privada para masificar el gas natural en las siete regiones del sur, lo que permitirá a los arequipeños contar con el gas domiciliario en el 2027.

En materia vial, se trabaja en la carretera Arequipa-La Joya, con acuerdos finales previstos para la próxima semana. También señaló el avance del proyecto Pampa de Pongo, cuyo contrato de concesión ya fue firmado, y se impulsa el desarrollo de puertos de Matarani y Corío, ambos con ejecución prevista para este año.

Entre otros, se prevé la ampliación de los aeropuertos de Arequipa, junto a los terminales de Juliaca y Tacna. En Puno, se proyectan además obras de teleféricos.

Asimismo, el funcionario subrayó el crecimiento sostenido de la inversión privada; de 3 mil millones de dólares en contratos en 2023, se pasó a 9 mil millones de dólares en 2024, y para este año se proyecta superar los 15 mil millones de dólares. “Hay mucha confianza del sector privado”, dijo.

“Arequipa es la región que más ‘Obras por Impuestos’ ha realizado en la historia de ProInversión. Cusco también está como otra región en proyectos, luego Puno. Estamos satisfechos por los proyectos en el sur”, sostuvo.

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