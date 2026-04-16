El Gobierno Regional de Arequipa adjudicó la buena pro al consorcio VTM Ingenieros Consultores y Construcciones Empresa y Constructower S.A.C. para la construcción del Módulo de Justicia de Mollendo. Esto se realizó bajo la modalidad de Obras por Impuestos y con una inversión de más de 16 millones 820 mil soles, en un plazo de 12 meses.

La infraestructura moderna tendrá capacidad para 10 órganos jurisdiccionales, además de áreas administrativas y de servicios y otros espacios necesarios para brindar un servicio de justicia eficiente y de calidad.

La obra beneficiará a más de 61 mil 361 habitantes de esta provincia costera, quienes actualmente reciben servicios judiciales en ambientes antiguos e inadecuados.

El objetivo es reducir brechas y garantizar mejores condiciones para la administración de justicia. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, agradeció al Gobierno Regional y al empresariado por apostar en la modernización del sistema de justicia en provincias.