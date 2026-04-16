En la urbanización 13 de enero, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el municipio clausuró temporalmente un local que operaba como espacio para eventos y fiestas con orquestas pese a contar únicamente con licencia de car wash.

La intervención se realizó tras reiteradas quejas de vecinos de la zona y un seguimiento llevado a cabo por la Gerencia de Fiscalización y Sanciones. Durante la inspección, los funcionarios verificaron además que el local carecía de certificado de Defensa Civil, lo que representaba un riesgo para los asistentes.

Ante las infracciones cometidas, el municipio dispuso el cierre temporal mediante la colocación de bloques de concreto para impedir su reapertura.

En paralelo, se inició el procedimiento administrativo sancionador correspondiente bajo la Ordenanza Municipal N.º 006-2024 y la Ley N.º 31914, con una multa equivalente a 3 UIT.

El alcalde Fredy Zegarra Black afirmó que no se permitirá que establecimientos operen al margen de la ley ni que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Clausuran local en José Luis Bustamante y Rivero por funcionar como discoteca con licencia de car wash. Foto: Municipio de JLByR.