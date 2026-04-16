Un enfrentamiento registrado la tarde de este miércoles en la Asociación Vivienda Taller Consorcio Zona II, en el distrito de Yura, dejó un fallecido. La víctima es un joven de nombre Marco Cornejo, de 29 años.

De acuerdo con las primeras diligencias, el joven habría perdido la vida tras ser atropellado por un vehículo, sin embargo, no se descartan que también haya recibido un impacto de bala durante el enfrentamiento.

Según testimonios de los vecinos, el incidente se produjo cuando varias personas llegaron a bordo de vehículos y, por motivos aún desconocidos, hubo una confrontación que incluyó disparos.

Los efectivos de la comisaría de Ciudad de Dios, junto con agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y peritos de criminalística, se encuentran en la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Peritos de Criminalística investigan el homicidio registrado en el distrito de Yura (Foto: GEC)

Tras el enfrentamiento, los presuntos responsables huyeron del lugar, tras atropellar a la víctima y abandonar el vehículo. El auto es de placa BND-032, el cual figura a nombre de Isidora Loayza Castro en el Registro Vehicular de la Sunarp. Este automóvil será clave en las investigaciones para identificar a los implicados.