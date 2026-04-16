La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa abrió investigación preliminar contra la gerenta de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Milagros Chirinos, así como el subgerente Rene Javier Ortiz Zegarra y otras personas que pudieran resultar responsables por los presuntos delitos contra la administración pública. La medida responde a una denuncia presentada en enero por un dirigente transportista.

El caso está vinculado a la Resolución Gerencial N° 1313-2025, que autorizó unidades tipo M2 como alimentadoras en zonas alejadas. Según el denunciante, la norma habría permitido operar vehículos que no cumplen con las condiciones establecidas, lo que sería irregular y favorecería a ciertos concesionarios.

Al respecto, Chirinos confirmó que ya fue notificada y deberá declarar. “Se me ha notificado para hacer una declaración”, añadió que la denuncia cuestiona la competencia de su gerencia para emitir disposiciones en transporte urbano.

La funcionaria defendió su actuación y aseguró que confía en el proceso. “Confío en que esto se haga favorable, porque sí son competencias de la gerencia”, sostuvo. También afirmó que las medidas buscan ordenar el transporte y advirtió que enfrentarán denuncias como reacción.

Refirió que detrás de la acusación habría intereses de sectores informales. “Están amenazando con marchas o denuncias; eso significa que estamos trabajando”.