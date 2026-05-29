La fiscal provincial María Angélica Lazo Alburqueque, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Flagrancia Delictiva de Piura, obtuvo 06 meses de prisión preventiva contra J.D.R.Y (34), investigado como presunto coautor del delito de robo agravado en grado de tentativa y la aprobación del proceso inmediato.

De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado habría participado en el robo de un mototaxi, el pasado 25 de mayo a la altura de Puente Dren Grande camino al CP San Pablo de Catacaos; siendo intervenido conduciendo el vehículo menor cerca al CP por el cuñado del dueño que acudió en su auxilio,

La Fiscalía sustentó su requerimiento en diversos elementos de convicción, entre ellos el acta de arresto ciudadano; de intervención policial; de incautación de vehículo recuperado; investigaciones fiscales por delitos de lesiones leves, hurto agravado y agresiones contra la mujer; declaraciones de los policías intervinientes; entre otros.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer plenamente los hechos y determinar