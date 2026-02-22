La Primera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, obtuvo cuatro meses de prisión preventiva contra N.J.C.C. (30) y A.A.C.G. (34), investigados por el presunto delito de robo agravado en agravio de D.M. y Z.Ch. Ambos permanecerán recluidos mientras enfrentan el proceso inmediato.

Los hechos ocurrieron cuando la agraviada se dirigía a un paradero por la Av. Vice y fue interceptada por un sujeto que, mediante amenazas y simulando portar un arma de fuego, le exigió la entrega de sus pertenencias, apoderándose de su cartera.

Personal policial que patrullaba por la zona fue alertado por un testigo sobre el ilícito. Tras acudir al lugar y recoger la versión de la víctima, y con apoyo de otra unidad, los agentes lograron intervenir a ambos investigados tras ser reconocidos por la agraviada, encontrándosele a N.J.C.C en posesión del equipo celular de la víctima, no lográndose recuperar las demás pertenencias.

El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para garantizar que los imputados respondan ante la justicia por el presunto delito de robo agravado