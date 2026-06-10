Debido a los fuertes oleajes que golpean al litoral liberteño, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo (MPP), Ana María Vértiz Espinoza, recorrió tres balnearios de su jurisdicción para conocer los daños originados por el mar en los últimos días.

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La burgomaestre visitó los balnearios de Puémape, Santa Elena y El Milagro, junto con el gerente general de la entidad edil y el representante de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Tras su visita, el municipio costero indicó que se “tomarán acciones inmediatas” y se invocó a la población a “reforzar sus hogares ante una nueva eventualidad”.

En el caso del balneario de Pacasmayo, hasta el cierre de esa edición se desconocía si la alcaldesa había visitado o no el mismo. El último lunes, la caleta registró olas de más de tres metros de altura que también afectaron el tradicional Malecón Grau.

El muelle del puerto norteño también sufrió daños por los fuertes oleajes.