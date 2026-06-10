Con apoyo del patrullaje aéreo mediante drones, agentes de la comisaría de La Noria detuvieron a dos hombres de nacionalidad venezolana que se dedicaban a la venta de pasta básica de cocaína (PBC) al menudeo.

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Se trata de Leonel Orias Alselmo (19) y Roberto Ramón Zelpa (22). Las cámaras de los drones los captaron en el preciso momento que comercializaban la droga.

Tras precisar su ubicación en el pasaje Anguilas en Trujillo, los uniformados los cercaron y los detuvieron. Se les incautó 43 ketes de PBC y dinero en efectivo.