Trágica muerte encontró una septuagenaria tras ser atropellada por un camión en la carretera Panamericana Norte, a la altura del centro poblado San José, en el sector de Agua Lima, provincia de Virú, región La Libertad.

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Según testigos, la víctima mortal identificada como María Teófila Fernández Vera (79), intentaba cruzar la vías nacional cuando el pesado vehículo la embistió.

El cuerpo de la anciana fue lanzado varios metros del lugar del impacto. Lamentablemente perdió la vida en el acto.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizÓ las diligencias correspondientes.

El conductor del camión identificado como Walter Guevara Guevara (36), fue detenido y es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo.