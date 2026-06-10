Una mujer identificada como Rosa Agreda Ruiz, de 20 años, fue detenida por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo por su presunta participación en un caso de extorsión contra una emprendedora de la región La Libertad.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), la intervenida, conocida con el alias de “Santa Rosa”, sería integrante de la presunta organización delictiva denominada “La Rebelión de los Herederos 2”.

Denuncia permitió iniciar la investigación

Las investigaciones se iniciaron luego de que una ciudadana denunciara, a través de la plataforma virtual de la Policía, que venía recibiendo mensajes extorsivos.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos delincuentes exigían el pago de S/ 50.000 bajo amenazas de muerte.

Tras recibir la información, los agentes especializados realizaron labores de inteligencia y seguimiento para identificar a los responsables.

Cuenta de Yape fue clave para la captura

Como parte de las diligencias, los investigadores establecieron contacto con los presuntos extorsionadores y acordaron el pago de una suma menor a la inicialmente exigida.

Durante la operación, se efectuó una transferencia mediante el aplicativo Yape, acción que permitió identificar a la titular de la cuenta receptora.

Según la Policía, la cuenta estaba registrada a nombre de Rosa Agreda Ruiz, información que facilitó la ubicación de la sospechosa.

Detenida en una vivienda de Huanchaco

Con los datos obtenidos, los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle Los Paltos, en el distrito de Huanchaco, donde procedieron a la detención de la investigada.

Posteriormente, Rosa Agreda Ruiz fue trasladada y puesta a disposición de la Primera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad para continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades precisaron que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otras personas vinculadas al caso.

PNP reafirma lucha contra la extorsión

La Policía Nacional destacó que la intervención forma parte de las acciones orientadas a combatir las organizaciones dedicadas a la extorsión en la región.

Asimismo, señaló que continuará utilizando herramientas tecnológicas, inteligencia operativa y trabajo de campo para identificar y capturar a quienes amenazan a comerciantes, empresarios y emprendedores.

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