Ciudadanos de la provincia de Virú participaron en la presentación y distribución del pionono de ciruela más grande del Perú, una actividad que puso en valor las tradiciones, gastronomía y el orgullo viruñero.

El pionono de ciruela, de más de 650 metros, un dulce de tradición en Virú. El alcalde provincial, Javier Mendoza, destacó que este importante resultado refleja la capacidad de los viruñeros para aprender, mejorar y superar desafíos, demostrando que la unión y el compromiso de la población permiten alcanzar metas históricas en beneficio de toda la provincia.

“Con el pionono más grande del Perú, escribimos una nueva página de orgullo para nuestra provincia”, indicó la autoridad edil.

Asimismo, señaló que este tipo de iniciativas fortalecen la identidad local y contribuyen a impulsar el turismo y el desarrollo económico de Virú, promoviendo productos emblemáticos y posicionando a la provincia como un importante destino turístico y gastronómico de la región.

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