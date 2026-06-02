El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad evaluará esta mañana el pedido de cárcel que solicitó el Ministerio Público se le imponga a Maricsa Alfaro Cerna, quien en estado de ebriedad atropelló y mató al vigilante Juan Martínez Torres, mientras cumplía sus labores en la urbanización Las Palmas del Golf, en Víctor Larco, Trujillo.

Fallo

La audiencia que definirá el destino de la investigada por el delito de homicidio culposo iniciará a las 11:30 de la mañana.

Alfaro, durante la audiencia del pasado 28 de mayo, se declaró culpable y se acogió a la conclusión anticipada para reducir su pena, teniendo en cuenta que se exigía que sea condenada a 5 años y 4 meses de prisión.

Por ello, para el juicio de hoy, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva modificó su solicitud de pena y ahora pide que se le dicte cárcel efectiva durante 4 años, 6 meses y 26 días.

En la audiencia de esta mañana, el fiscal Joan Balladares realizará sus alegatos finales. Además, Maricsa Alfaro volverá a declarar y, luego, el juez emitirá su fallo.

Otro punto que se debatirá será la reparación civil que exigen los deudos de Juan Martínez. Acá hay dos pretensiones económicas. Una la solicita Luz Turpo, esposa de la víctima, quien requiere una indemnización de S/ 799 mil 160, y otra la reclaman dos hijos que tuvo en otro compromiso: José y Luis Martínez. Ellos piden S/ 600 mil.

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