Maricsa Alfaro Cerna no se libraría de la cárcel. La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva solicitó que se le imponga prisión efectiva por el delito de homicidio culposo, luego de que en estado de ebriedad atropellara y matara al vigilante Juan Martínez Torres, mientras cumplía sus labores en la urbanización Las Palmas del Golf, en Víctor Larco, Trujillo.

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Debate

Hoy, jueves, el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia desarrolló, desde las 10 a.m., la audiencia contra la procesada. Tras cuatro horas de debate, Maricsa Alfaro se declaró culpable y se acogió a la conclusión anticipada para reducir su pena.

Durante el juicio, el fiscal Joan Balladares solicitó que se le impongan 5 años y 4 meses de prisión. Sin embargo, debido a que Alfaro aceptó los cargos, se le redujo un séptimo de la condena, estableciéndose una posible sanción de 4 años, 6 meses y 26 días. En este punto, el Ministerio Público especificó al juzgado que la pena debía ser efectiva, por lo que la acusada tenía que ir al penal.

Esto fue objetado por la defensa de Maricsa Alfaro, que buscaba que su defendida cumpla el fallo, pero en libertad.

Otro punto que se trató fue la reparación civil que exigen los deudos de Juan Martínez. Acá hay dos pretensiones económicas. Una la solicita Luz Turpo Ordoñez, esposa de la víctima, quien requiere una indemnización de 799 mil 160 soles, y otra la reclaman dos hijos que tuvo en otro compromiso: José y Luis Martínez Cárdenas. Ellos piden 600 mil soles.

Tras el debate, el juzgado convocó para el 2 de junio, a las 11:30 a.m., para la exposición de alegatos finales y la lectura de sentencia.

Justicia

En los exteriores de la Unidad de Flagrancia, familiares y amigos de Juan Martínez exigieron que el Poder Judicial condene con cárcel a Maricsa Alfaro. “Qué más pruebas quieren, esa mujer le ha quitado la vida a mi tío y debe pagar con la cárcel”, dijo Alexandra Lozada Martínez, sobrina de la víctima.

A su salida de la audiencia, la acusada fue despedida a huevazos.