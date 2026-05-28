Familiares y amigos de Juan Martínez Torres, vigilante que murió atropellado por Maricsa Alfaro Cerna, llegaron hasta el frontis de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para exigir justicia por la muerte del hombre de seguridad.

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En este lugar, desde las 10 de la mañana, se desarrolla la audiencia que decidirá si Alfaro Cerna es enviada o no a la cárcel.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, a cargo del fiscal Joan Balladares, solicitó que se le imponga una condena de 5 años y 4 meses de prisión. Además, ha pedido que sea inhabilitada de por vida para conducir un vehículo y que pague una reparación civil de S/ 329 mil 280 a favor de los familiares de la víctima.

El requerimiento del Ministerio Público se sustenta en las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron cuando la joven arrolló a su víctima y el resultado del dosaje etílico que se le realizó después de la tragedia, que arrojó que tenía 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre cuando manejaba la camioneta con la que atropelló a Juan Martínez. A esto se suma que la conductora tenía la licencia de conducir vencida desde 2022.

“Hoy como familia hacemos un pedido de justicia, es un dolor que llevamos porque esta mujer está gozando de libertad, desde el fallecimiento de mi tío nosotros presentamos papeles pidiendo que ella quede con prisión preventiva, pero nos han denegado”, indicó Alexandra Lozada Martínez, sobrina de la víctima.

Ella confirmó que seis familiares lograron ingresar a la audiencia en donde el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad decidirá si Maricsa Alfaro va o no a la cárcel.

Como se sabe, el mortal accidente ocurrió el pasado 3 de mayo en la urbanización Las Palmas del Golf, en Víctor Larco, Trujillo. El vigilante murió cinco días después en el hospital Belén.