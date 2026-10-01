La tercera fecha del Campeonato Nacional Ronex 2026 volvió a encender motores y contó con la asistencia de más de 2 mil fanáticos. La jornada tuvo adelantamientos al filo del peligro, intensos duelos rueda a rueda, emoción en cada manga y más.
En esta jornada, cada división consagró a sus grandes protagonistas en lo más alto del podio: Alex Heilbrunn se quedó con la victoria en Crosscars, Óscar Montes hizo lo propio imponiéndose en UTV, Fernando Dreyfuss dominó con autoridad en la categoría RX, Ángel Yactayo voló en la pista para adueñarse de RX Fuerza Libre, Flavio Castro ganó en Motos Pro y José Piña se llevó el triunfo en Motos Mecánica Nacional.
GANADORES POR CATEGORÍA
CROSSCARS
- Alex Heilbrunn
- Diego Heilbrunn
- Joaquín Landa
UTV
- Oscar Montes
- Josué Alayo
- Fernando Salvatierra
RX
- Fernando Dreyfuss
- Jesús Mendoza
- Franco Sánchez
RX FUERZA LIBRE
- Ángel Yactayo
MOTOS PRO
- Flavio Castro
- Manuel Medina
- Renzo Cecchi
MOTOS MECÁNICA NACIONAL
- José Piña
- Luciando Rodriguez
- Darley Rondón