La tercera fecha del Campeonato Nacional Ronex 2026 volvió a encender motores y contó con la asistencia de más de 2 mil fanáticos. La jornada tuvo adelantamientos al filo del peligro, intensos duelos rueda a rueda, emoción en cada manga y más.

En esta jornada, cada división consagró a sus grandes protagonistas en lo más alto del podio: Alex Heilbrunn se quedó con la victoria en Crosscars, Óscar Montes hizo lo propio imponiéndose en UTV, Fernando Dreyfuss dominó con autoridad en la categoría RX, Ángel Yactayo voló en la pista para adueñarse de RX Fuerza Libre, Flavio Castro ganó en Motos Pro y José Piña se llevó el triunfo en Motos Mecánica Nacional.

GANADORES POR CATEGORÍA

CROSSCARS

Alex Heilbrunn Diego Heilbrunn Joaquín Landa

UTV

Oscar Montes Josué Alayo Fernando Salvatierra

RX

Fernando Dreyfuss Jesús Mendoza Franco Sánchez

RX FUERZA LIBRE

Ángel Yactayo

MOTOS PRO

Flavio Castro Manuel Medina Renzo Cecchi

MOTOS MECÁNICA NACIONAL